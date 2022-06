Infortunio Lukaku: ecco le condizioni del belga

Romelu Lukaku non potrà essere in campo per il prossimo impegno di Nations League e ora tutto ciò che occorre all’Inter è un po’ di cautela

Reduce da un infortunio rimediato nello scorso turno di Nations League contro l’Olanda, Romelu Lukaku non potrà essere a disposizione del Ct Roberto Martinez per la prossima sfida che attende il Belgio e questa cosa infatti, ha destabilizzato non soltanto l’intera nazionale belga, ma anche un po’ tutti gli animi nerazzurri.

Dopo essere infatti uscito al minuto 27′ per via di un infortunio che necessita ancora ulteriore chiarezza, l’attuale centravanti del Chelsea non potrà scendere in campo per la prossima sfida di Nations League – in programma l’8 giugno contro la nazionale polacca – a tal punto che il giocatore ha già iniziato il proprio programma di recupero nella giornata di oggi. Di seguito il tweet rilasciato dalla nazionale belga: “Romelu Lukaku resterà ancora out per la partita di mercoledì contro la Polonia. Ha iniziato il trattamento”.