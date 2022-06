Inter, operazione ‘conferme’: altro rinnovo ad un passo

L’Inter continua a lavorare sul fronte interno di mercato, pronto il rinnovo per un altro calciatore

Sono già passati diversi mesi da quanto l’Inter ha incominciato a trattare coi proprio calciatori più rappresentativi dei prolungamenti o rinnovi di contratto, per garantire continuità e solidità al progetto nerazzurro.

Peccato che per strada ci si sia perso un pezzo pregiato del calibro di Perisic, ma così va il calcio. Per evitare altre spiacevoli sorprese, la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta ed Ausilio è pronta a chiudere un altro importante rinnovo per un’altra stagione. Si tratta di Alex Cordaz, portiere trentanovenne rientrato all’Inter nel 2021 dopo diversi anni in forza al Crotone. Nonostante lo scarsissimo impiego, il calciatore è considerato un degno uomo spogliatoio.

Nel frattempo, è ormai agli sgoccioli la trattativa che dovrebbe confermare Samir Handanovic per un’altra stagione in maglia nerazzurra sulla base di un ingaggio da 2,5 milioni di euro più opzione di un secondo anno. Lo sloveno dovrebbe essere scalzato da Onana che diventerà a tutti gli effetti primo portiere.