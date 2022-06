Cuadrado-Inter: la situazione e l’annuncio ufficiale

L’esterno colombiano è stato accostato all’Inter nonostante il recente prolungamento di contratto con la Juventus, ecco la risposta nerazzurra

Juan Cuadrado resta uno dei profili più interessanti di cui dispone la Juventus nel proprio organico. Con furbizia il club bianconero è riuscito a fargli rispettare la clausola sulle presenze che dunque lo ha costretto a firmare per un altro anno ancora il prolungamento di contratto.

La verità, tuttavia, è che la Juventus avrebbe intenzione di proporgli un vero e proprio rinnovo per altri due anni, con rivisitazione dell’ingaggio attualmente percepito. Trentaquattro anni, del resto, sono già tanti per poter permanere a condizioni stellari. Il calciatore, restio a voler lasciare Torino come conferma lui stesso nel tweet sottostante, sarebbe stato avvicinato anche all’Inter nelle ultime settimane come eventuale sostituto di Dumfries.

Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni — Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 7, 2022

Il club nerazzurro, tuttavia, avrebbe comunque mostrato indifferenza. In primis perché al momento è aperta – e va chiusa – la trattativa per l’ingaggio di Bellanova. In secondo luogo perché si preferirebbe un profilo ben più giovane del colombiano, semmai dovesse esserci urgenza di un sostituto per la corsia di destra.