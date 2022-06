Agente Bastoni dopo l’incontro con l’Inter: “Resta sicuramente”

Inter, Tullio Tinti agente di Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni è in sede per definire il futuro dei suoi assistiti

L’agente di Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni, è appena arrivato nella sede dell’Inter in viale della Liberazione a Milano. Tullio Tinti, avrà da discutere a lungo sulla situazione dei suoi due assistiti, non tanto per quanto riguarda il rinnovo del contratto dell’allenatore, che sembra comunque una formalità, visto che c’erano già tutte le questioni concordate tra il diretto interessato e la società. Il tecnico dovrebbe prolungare il suo rapporto con il club milanese per altri 2 anni fino al 30 giugno 2024, con opzione per un’eventuale ulteriore anno. Discorso diverso per Alessandro Bastoni, che in stile Roberto Boninsegna, non sembra per nulla intenzionato a giocare la stagione 2022/23 in un altro club che non sia l‘Inter. Il calciatore, proprio nei giorni scorsi, ha fatto dichiarazioni importanti sul suo futuro. L’agente Tullio Tinti, è appena uscito dalla sede del club meneghino e ha confermato che il difensore sarà in nerazzurro anche nella prossima stagione. Queste le sue parole: “Se posso tranquillizzare i tifosi dell‘Inter? Assolutamente, Bastoni rimane all’Inter sicuramente. Ha un contratto ed è felice di giocare all’Inter. Io i contratti li rispetto, se mi chiamano non ho problemi…”