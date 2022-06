Interlive | Skriniar ‘alla Hakimi’: Psg avanti ma occhio al Chelsea

Il Psg punta forte su Skriniar per rinforzare la difesa. Lo stesso il Chelsea, chiamato a rimpiazzare Rudiger e Christensen. E Ausilio è a Londra

È giusto sottolinearlo, la primogenitura della notizia di Skriniar nel mirino del Psg appartiene a ‘Le Parisien’. Noi, come altri, raccogliamo adesso conferme totali riguardo il pressing dei transalpini – chiamati necessariamente anche a liberarsi dei tanti esuberi, fra questi Icardi. Di questo se ne occupa Antero – per il difensore slovacco che a causa di un problema muscolare sarà obbligato a uno stop di un mese e mezzo.

Skriniar al Paris Saint-Germain è un affare possibile secondo quanto raccolto da Interlive.it. Un affare che potrebbe essere molto simile a quello dell’estate scorsa con protagonista Achraf Hakimi, cioè andare in porto sui 60-70 milioni di euro o giù di lì compreso qualche bonus. In scadenza nel 2023, ma non esistono grosse difficoltà per un eventuale rinnovo, Skriniar vuole rimanere a Milano proprio come Bastoni e gli altri big ma l’Inter è obbligata a fare cassa in maniera importante anche per portare a termine le operazioni in entrata, Bremer su tutte. Un ‘sacrificio’ andrà dunque fatto (o due: Dumfries+de Vrij) e lui è ad oggi il principale indiziato.

Interlive: anche il Chelsea vuole Skriniar

Come appreso ulteriormente da Interlive.it, su Skriniar è forte pure il Chelsea col quale c’è in ballo il discorso Lukaku. I ‘Blues’ sono a caccia di ben tre centrali visti gli addii a zero di Rudiger e Christensen. Ausilio è a Londra, quindi qualcosa potrebbe muoversi in tal senso… L’Inter preferirebbe comunque non fare scambi, l’obiettivo è fare cassa slegando il tutto dall’operazione Lukaku.