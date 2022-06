La sorpresa della Serie A per Inzaghi: un jolly scuola Manchester City

L’ultimo campionato di Serie A ha messo in luce diversi calciatori interessanti che torneranno a far parlare di se in sede di calciomercato. Uno di questi gioca al Verona e potrebbe tornare in ottica Inter

Tanti sono i calciatori che si sono messi in mostra nel campionato di Serie A concluso nelle scorse settimane e che ha visto l’Inter chiudere al secondo posto alle spalle dei rivali del Milan. Ora col calciomercato alle porte tanti dei giocatori che si sono messi in luce nell’ultima stagione potrebbero divenire uomini papabili per un trasferimento. Tra questi anche Ivan Ilic, centrocampista di qualità del Verona che ha messo in scena un’annata da 34 presenze con due reti e 5 assist, esprimendo un calcio propositivo e soprattutto qualitativo che ben si sposerebbe anche con l’Inter.

Il classe 2001 serbo sotto i dettami di Tudor è riuscito ad esprimersi al meglio, trovando per la prima volta in carriera sia continuità di impiego che di rendimento ad ottimi livelli, attirando inevitabilmente su di se anche l’attenzione di alcuni club per la prossima estate.

Calciomercato Inter, idea dalla Serie A: Ilic jolly dal Verona

L’ex Manchester City ha un contratto lungo fino al 2026 e soprattutto tanto potenziale ancora tutto da esprimere con margini di miglioramento importanti. Lo sa bene il Verona ma lo hanno appreso anche i top club di Serie A con l’Inter che potrebbe tornare alla carica questa estate dopo gli accostamenti di un paio di mesi fa.

Ilic ha qualità e piede, e può essere una validissima alternativa soprattutto a Calhanoglu, senza contare che avrebbe pretese di ingaggio basse e quindi ben in linea con la progettualità di Suning. L’ostacolo, comunque non insormontabile, potrebbe essere rappresentato dalle richieste onerose del Verona da non meno di 15/20 milioni di euro.