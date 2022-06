Affare col Bayern a centrocampo: l’Inter ha già deciso

L’Inter punta anche a rinforzare il centrocampo, soprattutto nelle alternative visti i tanti addii tra le seconde linee in mediana. In particolare serve un vice Brozovic

Tra i ruoli da coprire nella prossima sessione estiva di calciomercato per l’Inter c’è anche il centrocampo con particolare riferimento all’alternativa a Marcelo Brozovic, autentico insostituibile della rosa di Inzaghi, che quest’anno non ha avuto un alter ego. La mediana inoltre avrà complessivamente bisogno di incamerare seconde linee, visto che Vidal e Vecino andranno via, così come Sensi che a fine prestito non rimarrà, senza contare che andrà valutato anche il futuro di Gagliardini.

Non solo dal punto di vista dell’alter ego di Brozovic, ma più in generale servono forze fresche di talento e a buon mercato per allungare le rotazioni. In questo senso l’Inter sta provando a chiudere il il giovane Asllani dell’Empoli sulla base di quasi 10 milioni di euro, per un calciatore che ha fatto molto bene quest’anno con Andreazzoli e che ha ampi margini di crescita.

Calciomercato Inter, Marc Roca per i nerazzurri ma si va in altre direzioni

La prima scelta tra le alternative a centrocampo sembra quindi fatta su Asllani anche se potrebbe essere stato proposto all’Inter anche il profilo di Marc Roca, mediano spagnolo che non ha avuto fortune al Bayern Monaco, tra problemi fisici e tantissima panchina. L’ex Bilbao classe 1996 ha collezionato appena 455 minuti complessivi quest’anno e ha visto crollare anche la propria quotazione economica.

L’entourage potrebbe quindi nel recente passato averlo proposto anche ai nerazzurri alla luce della voglia di riscatto e di un prezzo abbordabile e in calo sia come ingaggio che come cartellino. L’Inter però ha pochi dubbi e ha fatto la sua scelta: andrà in altre direzioni. Il favorito in mediana è Asllani.