Interlive | Scatto per Asllani: formula e cifre

L’Inter dovrebbe chiudere a breve l’operazione Asllani con l’Empoli. L’albanese sarà il vice Brozovic

L’Inter si appresta a chiudere con l’Empoli l’affare Asllani, il prescelto per il ruolo di vice Brozovic.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, i nerazzurri vogliono giungere alla fumata attraverso un prestito oneroso con obbligo condizionato, formula usata quasi sempre negli ultimi anni e che permetterebbe di non appesantire subito il bilancio. Il tutto per una cifra superiore ai 10-12 milioni tra prestito e riscatto. In virtù degli eccellenti rapporti con Corsi, Marotta e Ausilio sono convinti di perfezionare l’operazione su queste basi, bruciando definitivamente la concorrenza del Milan e quella inglese.

Calciomercato Inter, con l’Empoli in ballo anche Esposito: affare ‘slegato’ da Asllani

Con l’Empoli, seppur slegato da Asllani, resta in piedi il discorso Esposito. L’attaccante di ritorno da Basilea, a meno di un riscatto last minute da parte degli elvetici, potrebbe trasferirsi in Toscana con la semplice formula del prestito oppure a titolo definitivo con diritto di prelazione e una percentuale sulla rivendita in favore dell’Inter.