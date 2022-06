Mentana messaggio a Zhang: “Se vendono uno tra Skriniar, Barella e Bastoni..”

Inter, i noto giornalista di fede nerazzurra Enrico Mentana ha inviato tramite i suoi canali social un messaggio a Zhang

Il giornalista Enrico Mentana, noto tifoso nerazzurro, non le manda a dire alla proprietà della sua squadra del cuore. Il conduttore, ha le idee molto chiare sul mercato che dovrebbe fare la società meneghina, per quanto riguarda le possibili cessioni o meglio di quello che non dovrebbe fare. Il giornalista infatti, ha messo sul suo profilo social le foto di Milan Skriniar, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni e come didascalia un messaggio chiaro e preciso a Steven Zhang e Suning. Queste le sue parole: “Se vendono uno di questi non vorrei essere nei panni dei proprietari dell’Inter“. In queste parole, c’è sicuramente racchiuso anche il pensiero di tutti i tifosi della squadra milanese, che si augurano di non rivedere la stessa situazione vissuta nello scorso anno, con la partenza di tre big della squadra oltre che del tecnico, del suo staff compreso la bandiera Lele Oriali e del preparatore atletico.