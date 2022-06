Correa a rischio cessione: nuova destinazione e formula dell’affare

Joaquin Correa è approdato all’Inter l’estate scorsa per circa 30 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto

Se oltre a Dybala dovesse arrivare o meglio tornare Lukaku, è chiaro che l’Inter sarebbe ‘obbligata’ a privarsi di uno tra Dzeko e Correa oltre che di Sanchez per il quale l’unica strada percorribile è quella della risoluzione del contratto con buonuscita.

Per l’argentino ci sarebbe già un potenziale acquirente. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ si tratta dell’Olympique Marsiglia guidato da Sampaoli, il quale ha già avuto il classe ’94 alle proprie dipendenze quando era allenatore del Siviglia e poi Ct dell’Albiceleste. L’Inter ha speso 30 milioni per Correa solo un anno fa, per cui una cessione a titolo definitivo appare molto complicata, specie ai francesi che non hanno certo un budget illimitato.

Calciomercato Inter, Correa-Marsiglia in prestito più diritto di riscatto

Il club transalpino potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto sui 15-18 milioni di euro, tutta da verificare però la disponibilità del ‘pupillo’ di Inzaghi ad abbandonare il ‘sogno’ Inter dopo appena dodici mesi per trasferirsi in una squadra non competitiva per grandi traguardi. Per lui potrebbero muoversi anche club di Premier.