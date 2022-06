Nazionali: non solo Barella e Bastoni sono tanti i ragazzi di Inzaghi impegnati questa sera

Inter, anche stasera tanti giocatori di Simone Inzaghi saranno impegnati con le rispettive Nazionali

Questa sera, sono tanti i calciatori nerazzurri che scenderanno in campo con le rispettive nazionali, per le sfide valide per la Uefa Nations League. Cominciano con i giocatori della nostra Nazionale, che saranno impegnati in terra teutonica con la Germania. Il tecnico Roberto Mancini manderà in campo sin dal primo minuto sia Alessandro Bastoni, che Nicolò Barella. Il primo sarà il centrale di sinistra in difesa insieme al calciatore della Roma Mancini. Il centrocampista sarà la mezzala al fianco di Cristante e Frattesi.

Nella gara tra Olanda e Galles almeno inizialmente, sia Dumfries che De Vrij partiranno dalla panchina, ma è probabile un loro inserimento durante la gara.

Partita delicata per la Bosnia, che si gioca il primo posto nel girone con la Finlandia e con Edin Dzeko al centro dell’attacco, giocatore imprescindibile per la nazionale dell’ex Jugoslavia.

Concludiamo con la Turchia, che vedrà in campo sin dall’inizio Hakan Calhanoglu, con l’onore di portare la fascia di capitano nella gara, sulla carta agevole, contro la Lituania.