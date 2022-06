Confermato il contatto Inter-Chelsea: il punto sul prestito di Lukaku

Le parti si sarebbero incontrate e la trattativa per riportare Lukaku in nerazzurro potrebbe prendere il volo in tempi molto brevi

Quanto anticipato questa mattina da ‘interlive.it‘ è stato prontamente confermato: Chelsea e Inter hanno avuto un primo importante contatto ravvicinato per trovare una quadra positiva sul passaggio di Lukaku con formula di prestito oneroso.

Ora la trattativa ha tutte le basi per potersi slanciare e l’attesa non sarà neppure tanto lunga, proprio come aveva puntualizzato Marotta in una dichiarazione pubblica qualche giorno fa. Entro fine giugno, insomma, l’Inter potrebbe davvero portare a casa un doppio colpo di elevatissima caratura al netto della perdita di Dzeko. Lo scopo ultimo del resto è quello di riconfermare i crescenti risultati ottenuti negli ultimi anni e puntare a qualcosa di più anche in Europa.

Adesso non resta che colmare il gap tra la richiesta d’ingaggio dell’entourage del calciatore e l’offerta dell’Inter che resta fissa a 5,5 milioni di euro a stagione.