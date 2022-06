E’ a rischio cessione: 20 milioni e sarà bianconero

Un nerazzurro finisce nel mirino di un altro club europeo. In ballo circa 5 milioni di euro ma si può chiudere a 20

Reduce dall’aver appena terminato la scorsa stagione, la squadra di Simone Inzaghi è pronta a resettare il tutto e a partire ora nuovamente daccapo, a tal punto che sono già molteplici i nomi che circolano in casa nerazzurra. In tutto questo però, Marotta e soci dovranno sicuramente far fronte anche a quello che è il piano delle uscite e spunta precisamente in questo momento il nome di un giocatore su tutti.

Ha bisogno di tornare a sognare in grande l’Inter e per far sì che tutto ciò accada, è necessario dover dare una svolta in chiave mercato e più precisamente: sia sul piano delle entrate he delle uscite. Proprio per questo, gli ormai ex campioni d’Italia – oltre a dover chiudere quanto prima per i propri colpi di mercato – saranno anche necessariamente obbligati a fare un grosso sacrificio in vista di quest’estate. In tutto ciò, resta anche ormai certificato il fatto che, a poter fare – probabilmente – le valigie potrebbero anche esserci altri, tra cui Joaquìn Correa in primis. Il ‘Tucu’ è infatti recentemente stato cercato proprio dall’Olympique Marsiglia ma non solo.

Calciomercato Inter, il Newcastle mette gli occhi su Correa: sul tavolo 20 milioni

Stando infatti a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, su Joaquin Correa, ci sarebbe non soltanto l’Olympique Marsiglia ma anche e soprattutto la ricca proprietà del Newcastle. Da qui infatti – col fatto che è ormai praticamente tutto apparecchiato per l’arrivo di Dybala e per il rientro di Lukaku – ora come ora, ci sarà necessariamente uno dovrà partire tra lui ed Edin Dzeko (oltre a Sanchez naturalmente). Una volta arrivati a questo punto, gli inglesi potrebbero anche accontentare dunque l’Inter su quelle che sono le cifre. I nerazzurri – al momento – non sono disposti a voler prendere in considerazione cifre al di sotto dei 20-25 milioni di euro per il cartellino dell’argentino; il quale, dal canto proprio, proverà in tutti i modi a restare a Milano.