Un ex torna alla carica: “Sono da sempre interista. Mi piacerebbe tornare un giorno”

Una giovane promessa si sbilancia e dice la sua in merito a molti temi. Tra questi c’è n’è uno riguardante anche l’Inter

Una volta intervenuto ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’, Wilfried Gnonto ha potuto esprimersi non soltanto in merito alla sua breve esperienza vissuta recentemente con la Nazionale ma anche a quello che è stato il suo trascorso con indosso la maglia dell’Inter.

Tanti i punti sui quali il giovane classe ’03 ha potuto soffermarsi, a partire proprio dalla sua storia vissuta assieme ai nerazzurri in passato: “Devo dire che sono molto grato all’Inter. Sono stati proprio loro a darmi la mia prima grande occasione e ad insegnarmi da lì in poi tutto. E’ stato tutto questo a fare la differenza. Al momento posso soltanto dire che sono interista e che mi piacerebbe comunque poter tornare un giorno”. Sono state queste le prime parole rilasciate da Wilfried Gnonto durante questa sua intervista ma da lì in poi, la giovane promessa ha così concluso: “L’esperienza vissuta in Nazionale? Sono stato fortunato non soltanto ad aver incontrato lo Zurigo durante il mio cammino ma anche ad aver avuto al mio fianco i miei genitori. In Svizzera hanno voluto rischiare su di me ma ora per il resto ho tanto tempo davanti a me e quindi vedremo”.