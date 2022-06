Ausilio su Lukaku e Dybala: “Non incontrato nessuno, ho pranzato da solo”

Col sorriso il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha deviato le domande sugli arrivi di Lukaku e Dybala

Prima di fare rientro negli uffici della sede di Viale della Liberazione in Milano dopo la pausa pranzo, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio si è concesso uno scambio di battute rapidissimo con alcuni giornalisti in attesa di conoscere qualcosa in più sui potenziali arrivi in nerazzurro di Lukaku e Dybala.

“Se ho incontrato Antun? No, ho pranzato da solo: bresaola e parmigiano”, ha detto col sorriso per sviare la domanda. Nulla di rimarchevole da segnalare da parte del direttore sportivo nerazzurro che dunque lascerà che gli eventi facciano il loro corso prima di sbilanciarsi in qualche dichiarazione più sostanziosa.

In casa Inter si respira comunque un ambiente sereno, con il collega Marotta fiducioso di poter concludere le trattative pendenti il prima possibile entro gli ultimi giorni del mese corrente. Già da luglio alla corte di Inzaghi potrebbero aggiungersi due dei calciatori più ambiti in circolazione per costruire uno dei tridenti altrettanto formidabili.