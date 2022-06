Juventus e Monza ci provano: l’Inter tentenna e si guarda dunque attorno

Juventus e Monza provano a mettere le mani sul giocatore. L’Inter attende e si guarda intorno nel frattempo

In attesa che, la prossima sessione di calciomercato estiva incominci ufficialmente, una delle società più attive in ottica mercato è sicuramente l’Inter. Nonostante questo, viene del tutto facile ammettere che anche la Juventus va indubbiamente forte e prova quantomeno a poter dire la propria. Non a caso, sono proprio i bianconeri che intendono provare ad avere la meglio su un ex ma pur sempre attuale pallino dei nerazzurri.

Reduce dall’aver appena concordato – e da lì siglato – il rinnovo di Mattia De Sciglio sino al prossimo 2025, la Juventus di Massimiliano Allegri, continua ora ad elaborare quanti più colpi possibili in vista della prossima sessione di calciomercato, a tal punto che i bianconeri, intendono provare a beffare una volta per tutte l’Inter. Da qui infatti, la ‘Vecchia Signora’ starebbe lavorando appieno per far sì che il proprio centrocampo diventi quanto più competitivo possibile e proprio per questo, Arrivabene e soci intendono provare ad avere la meglio su Nahitan Nandez.

Calciomercato Inter, la Juventus mette nel mirino Nandez c’è anche il Monza alla finestra

Stando infatti a quanto riportato da Calciomercato.it, la Juventus intende provare a portare con sè Nahitan Nandez a Torino con la formula del prestito (con conseguente diritto/obbligo di riscatto). I bianconeri sono da un po’ di tempo sulle tracce del giocatore e resta da far presente che su di lui c’è anche il Monza. Questa cosa potrebbe – da qui – non fare minimamente piacere all’Inter, anche se non è da escludere che, in queste settimane, il giocatore possa essere stato offerto nuovamente dal proprio agente alla ‘Beneamata’. In tutto ciò, i nerazzurri hanno – chiaramente – al momento altre priorità in testa. Infine, un’altra cosa della quale bisogna tenere conto, è il fatto che – per quanto il giocatore intrighi da tempo Marotta e soci – i rapporti con il Cagliari restino da sempre più che tesi, anche se, con l’affare Bellanova – al momento non ancora concluso – si può arrivare ad ottenere dei miglioramenti.