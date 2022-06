Due attaccanti vanno via: maxi offerta per Lautaro

Il valzer di attaccanti in giro per l’Europa continuerà nei prossimi mesi e potrebbe persino coinvolgere l’Inter, al di là della questione Lukaku. Occhio a Lautaro Martinez

L’attacco dell’Inter potrebbe cambiare ancora una volta il proprio volto. Dal ritorno eventuale di Romelu Lukaku alla questione legata a Paulo Dybala a parametro zero: Marotta e soci lavorano a diverse piste ma dovranno tenere gli occhi aperti anche in merito al capitolo cessioni. Alcuni big sono nel mirino dei top club europei e soprattutto da Madrid qualcosa potrebbe muoversi in ottica offensiva.

Il Real Madrid campione d’Europa in carica, e vincitore anche della Liga, dopo la delusione Mbappe sta ricostruendo le proprie strategie a suon di nomi di spicco. In particolare qualcosa potrebbe muoversi proprio in attacco dove nel parco punte la certezza è il solo Karim Benzema.

Calciomercato Inter, bomber in uscita da Madrid: riecco Lautaro Martinez

Tanti i nomi in uscita dal Real Madrid, che rinnoverà profondamente quasi tutti i reparti. In particolare in attacco con le probabili uscite di Luka Jovic e Mariano Diaz, il club spagnolo potrebbe anche andare a caccia di un altro attaccante, e come evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com, buttarsi anche su un bomber di livello assoluto.

In questo caso va monitorata la situazione relativa a Lautaro Martinez, profilo giovane ma già con esperienza a livello internazionale che si integrerebbe perfettamente sia con Benzema che coi vari Rodrygo e Vinicius. Il Real per l’argentino potrebbe offrire 60 milioni di euro più bonus mentre l’Inter parte da un minimo di 70/80.