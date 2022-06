Calendario Serie A Tim 2022-23: spunta fuori la data del sorteggio

Resa nota la data del sorteggio di calendario della prossima Serie A Tim. Ecco tutti i dettagli in vista di questo evento

E’ stata ufficialmente resa nota nella giornata di oggi la data del sorteggio di calendario della prossima Serie A in formato 2022-23. Sale ora l’attesa nello scoprire quali saranno tutti i dettagli in merito a questo evento così importante.

Questa settimana infatti, conosceremo l’esito del sorteggio di calendario della prossima Serie A TIM 2022-23. Sarà nella giornata del 24 giugno che qualsiasi squadra scoprirà quando e con chi avrà a che fare durante tutto il corso di questo campionato. Al momento, resta soltanto da dover definire l’orario (pare intorno alle 12) e alcune modalità riguardanti l’intera cerimonia. La vera e propria novità però, riguarda le date – compresse – che ci saranno durante questa stagione e – quindi in primis – il Mondiale che si disputerà in Qatar nel prossimo inverno. La cerimonia del calendario potrà dunque essere seguita non soltanto su ‘DAZN’ – tramite apposita app – ma anche in diretta streaming sul canale Youtube della Lega Serie A.