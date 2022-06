Inzaghi di nuovo in sede: tutto pronto per la firma sul rinnovo

By

Inzaghi presente anche oggi in sede. Il tecnico piacentino viaggia dritto verso il rinnovo di contratto

Nella giornata di oggi, Simone Inzaghi sarà nuovamente presente in sede assieme all’intera dirigenza nerazzurra proprio per poter discutere in merito ad alcuni dettagli legati al suo rinnovo di contratto. Ecco tutto quello che c’è da sapere a proposito di questa operazione.

A breve infatti, si parlerà nuovamente di mercato in quel di Milano. Nel pomeriggio, è difatti previsto l’incontro tra Simone Inzaghi e l’intera dirigenza nerazzurra, proprio per poter discutere a proposito del prolungamento di contratto del tecnico piacentino. E’ di conseguenza prevista oggi la firma dell’ex allenatore della Lazio, il quale rinnoverà sino al prossimo 2024 con addirittura l’opzione di prolungamento per un altro anno. Attesi nuovi aggiornamenti.