Inter, c’è anche Riso al ritrovo nerazzurro: l’agente ha già avviato i colloqui

Riso fa visita all’Inter. C’è anche lui all’interno della sede nerazzurra. L’agente si trova ora a colloquio con Marotta e soci

Continua ancora una volta il viavai nella sede dell’Inter. Difatti, questa volta, ad essere presente nella sede nerazzurra, ci ha pensato proprio lo stesso Beppe Riso. Proseguono quindi gli intensi colloqui tra entrambe le parti.

Oltre a Simone Inzaghi e il suo intermediario Tullio Tinti, sarà inoltre presente anche Beppe Riso nella sede nerazzurra. L’agente che tiene – al momento – sotto procura i calciatori: Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Franco Carboni si trova ora a colloquio con Marotta e soci proprio per poter discutere in merito alle prestazioni sportive dei suoi assistiti. In tal senso, occhio al classe ’03, il quale viaggia ormai dritto in direzione Hellas grazie alla formula del prestito.