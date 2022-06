Inzaghi rinnova con l’Inter, non sfugge un dettaglio

A seguito del post pubblicato da Zhang sul proprio profilo Instagram sul rinnovo di Inzaghi trapela un curioso dettaglio che non è sfuggito ai più attenti

Quel che era nell’aria da tempo è stato prontamente confermato questo pomeriggio: Simone Inzaghi ha rinnovato per altri due anni sulla panchina dell’Inter in qualità di primo responsabile dell’area tecnica.

Ad aver nutrito grande fiducia in lui sin dal primo giorno, poi confermata anche dai numerosi traguardi raggiunti nel corso della passata stagione in nerazzurro, è stato proprio il presidente Steven Zhang. L’augurio è che il sodalizio possa continuare a macinare successi anche nel prossimo futuro, a partire dalla prossima stagione sportiva per la quale la dirigenza è al lavoro sul mercato.

E tra una cosa e l’altra, il posto pubblicato sul proprio profilo Instagram da parte del presidente Zhang è stato apprezzato dall’uomo che ha fatto più discutere nelle ultime settimane: Romelu Lukaku. Il suo è un ‘Like’ in bella mostra, tanto da rubare quasi per intero la scena. Il dettaglio non è sfuggito ai tifosi più attenti, che hanno ricominciato a fantasticare sull’approdo del centravanti belga quasi come fosse un altro dei tanti segnali. A dirla tutta, più che aver ricominciato, non hanno mai smesso di farlo.