Inter, scatto in avanti da parte dell’Atalanta per Pinamonti: si tratta

Passi in avanti da parte dell’Atalanta per Pinamonti. I bergamaschi mettono ora il turbo e provano ad avere la meglio su tutte le altre pretendenti

Reduce indubbiamente dalla sua miglior annata a livello realizzativo, Andrea Pinamonti, a suon di gol e ottime prestazioni offerte, è riuscito ad attirare su di sè la forte attenzione di numerosi club. Da qui appunto, tra le tante società, c’è anche e soprattutto la forte concorrenza da parte dell’Atalanta, la quale avrebbe anticipatamente mosso i primi passi per il giocatore.

13 gol e 2 assist raccolti nel bel mezzo di questa lunga annata dal classe ’99, a tal punto che, l’ex centravanti del Genoa – toccando inoltre le 37 apparizioni stagionali – ha attirato su di sè il forte interesse non soltanto del Monza ma anche da parte dell’Atalanta. Salvo clamorosi colpi di scena quindi, Andrea Pinamonti non resterà all’Inter durante la prossima stagione, in quanto Marotta e soci puntano a cederlo alla cifra più alta possibile. Sul giocatore ci sono già diverse pretendenti e ciò che risulterà decisivo dunque, sarà proprio la preferenza da parte del giocatore stesso. Nel frattempo, gli stessi bergamaschi, avrebbero già mosso i primi passi per il centravanti ‘made in Italy’.

Calciomercato Inter, accelerata da parte dell’Atalanta per Pinamonti: i bergamaschi provano a chiudere

Stando infatti a quanto rivelato da ‘Sky Sport’ nelle ultime ore, l’Atalanta avrebbe non soltanto mosso i primi passi per Andrea Pinamonti, ma intende trovare – addirittura – quanto prima l’affondo decisivo per il giocatore. Diverse restano le pretendenti che hanno – quindi – già anticipatamente messo gli occhi sul classe ’99 ed ora starà proprio all’ex Genoa scegliere la destinazione che lo aggrada di più. Sebbene il Monza resti – ora come ora – affacciato alla finestra dei nerazzurri, Fiorentina e Salernitana sono ancor più defilate. Ciò che emerge inoltre quindi, è il fatto che, il centravanti ‘made in Italy’ – al momento – avrebbe dato la propria priorità al club bergamasco. L’Inter, dal canto proprio, chiede una cifra che si aggiri perlomeno intorno ai 18 milioni di euro. Resta viva anche l’ipotesi Torino. Non a caso, l’attuale centravanti dei nerazzurri, potrebbe – da qui – anche rientrare nell’affare per Bremer. Attesi nuovi aggiornamenti.