Vanheusden: il suo futuro verrà valutato da Simone Inzaghi nel pre-campionato

Inter, Zinho Vanheusden partirà insieme ai compagni per essere valutato da Simone Inzaghi

Lo sfortunato difensore dell‘Inter Zinho Vanheusden anche nella scorsa stagione al Genoa, non è riuscito ad esprimersi con continuità a causa dell’ennesimo infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo per metà campionato. In ogni caso il calciatore ha sicuramente mercato, visto che è un ottimo prospetto già inserito anche nella Nazionale belga, oltre che punto di riferimento dell’Under 21. In attesa di conoscere la decisione finale di Simone Inzaghi, che lo vorrebbe valutare e poi decidere se tenerlo come ottima alternativa ai titolari, è arrivata la richiesta da parte di un’altra squadra ligure per il prestito del calciatore. Lo Spezia avrebbe inviato una candidatura esplicita di prestito, quindi per il giovane belga il suo futuro sarà probabilmente ancora in serie A. La situazione da risolvere e da conoscere, è se a tinte nerazzurre a Milano, oppure in bianco a La Spezia. Nella scorsa stagione con il Genoa ha racimolato soltanto 14 presenze in campionato e due in Coppa Italia.