In prestito dal Barcellona: ecco la proposta sul tavolo dell’Inter

Giocatore e club ai ferri corti. Il calciatore viaggia dritto ora verso una nuova realtà e tra queste potrebbe esserci anche l’Inter

Premesso che, nonostante siano ore caldissime quelle che si stanno indubbiamente vivendo all’interno della sede nerazzurra durante questi giorni, l’Inter non ha benchè la minima intenzione di volersi fermare e proprio per questo, pur di provare a chiudere quanto prima possibile per innumerevoli colpi, Marotta e soci sono da tempo a lavoro.

Nonostante dunque, la sessione di calciomercato estiva non abbia ancora preso ufficialmente il via, il piano dell’intera dirigenza dell’Inter è ormai chiaro: mettere a disposizione di Simone Inzaghi una squadra quanto più competitiva possibile ma allo stesso tempo nel minor tempo concepibile. Proprio per questo, dopo aver anticipatamente chiuso gli affari riguardanti: Lukaku, Mkhitaryan, Asslani e Bellanova – ma non solo – i nerazzurri continuano a monitorare costantemente le opportunità che potrebbero presentarsi dinanzi da qui, sino al termine dell’1 settembre. In tutto ciò dunque – preso anche atto della partenza di Milan Skriniar che si fa ormai sempre più concreta – la ‘Beneamata’ sarà necessariamente chiamate a dover agire anche e soprattutto nel reparto difensivo ed è proprio a proposito di ciò che sarebbe spuntato fuori il nome di Samuel Umtiti.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Umtiti: il calciatore potrebbe essere stato da qui proposto ai nerazzurri

Complice una sola e misera presenza raccolta durante tutto il corso di questa stagione, Samuel Umtiti resta – ora come ora – del tutto fuori dai piani del Barcellona. Da qui infatti, i ‘blaugrana’ e l’agente del calciatore sono da tempo a caccia di una nuova squadra. In tal caso dunque, non è del tutto da escludere che il francese possa essere stato offerto anche all’Inter, dove chiaramente, preso atto sia della permanenza di Alessandro Bastoni che di quella di Federico Dimarco, viene difficile pensare che i nerazzurri possano da qui farsi avanti per un altro centrale di difesa mancino. Anche a costo di liberarsi dell’ingaggio del giocatore, il Barca arriverebbe a cederlo anche in prestito (chiaramente con stipendio a carico del club acquirente). Nel frattempo, per lui, si parla anche di Fiorentina. Attesi dunque nuovi aggiornamenti.