Vanheusden: Inzaghi vuole portarlo in ritiro ma sono tante le squadre interessate al difensore

Inter, la fila delle pretendenti che vogliono Vanheusden aumenta ogni giorno ci si è aggiunta anche l’Hellas Verona

Aumentano le tentazioni di Beppe Marotta di cedere Zinho Vanheusden prima che il tecnico Simone Inzaghi possa vederlo nelle gare di pre campionato e decidere se tenerlo nella rosa come quarto o quinto di difesa. Il giovane e sfortunato difensore belga, anche nella scorsa stagione in prestito al Genoa non solo ha visto la sua squadra retrocedere in serie B, ma non ha potuto fare molto per aiutare visto che l’ennesimo infortunio gli ha permesso soltanto 14 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Nonostante questo score poco lusinghiero, sono tante le squadre che lo stanno cercando. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa dell’interessamento dello Spezia che si aggiunge a quello di Sampdoria e Udinese, che già avevano fatto qualche ‘avance’ al club meneghino, ora si è aggiunto un altro club. Come ha spiegato Tuttosport, anche l’Hellas Verona avrebbe fatto una richiesta per il calciatore che a questo punto, qualsiasi sarà la decisione di Simone Inzaghi, ha almeno un altro anno sicuro da giocare nel nostro campionato.