Stankovic: “Sono contento di essere tornato al Volendam e voglio pensare solo al campo”

Inter, il giovane portiere Filip Stankovic resterà in Olanda e disputerà la Eredivise con il Volendam

Il giovane portiere e figlio di Dejan Stankovic, Filip, è stato intervistato da NH Sport in merito alla sua decisione di rimanere un altro anno al Volendam, dopo la promozione in Eredivise ottenuta nello scorso campionato. Queste le dichiarazioni dell’estremo difensore ancora di proprietà del club milanese: “Io ancora al Volendam? Forse per voi è stata una sorpresa, per me no”.

Poi ha aggiunto: “Sono contento di essere tornato, quando mi hanno chiesto se volessi restare ho detto immediatamente sì . Sono felice di questa scelta. Voglio solo pensare al campo, al resto pensano il mio agente e mio padre. Sono eccitato dalla nuova stagione, aspetto il primo match come si aspetta il Natale“. Nella scorsa stagione il giovane calciatore ha raggiunto le 13 presenze nella squadra olandese tutte nel campionato di serie B definito Ereste Divise. In questo momento nella rosa del Volendam a giocarsi il posto da titolare come portiere ci sono, oltre a Filip Stankovic, anche Barry Lauwers classe 99 e Dion Vlak classe 2001, tutti calciatori giovanissimi come nella mentalità dei club dei Paesi Bassi.