Serie A 2022/2023: ecco le date dei primi cinque incontri dell’Inter

La Lega Serie A ha ufficializzato le date dei primi cinque incontri del prossimo campionato 2022/2023, è già derby

Come ogni anno la nuova stagione di Serie A apre ufficialmente i battenti per regalare emozioni sempre inedite ai propri tifosi e tutti gli amanti del gioco più bello del mondo. Tempestivamente, la Lega ha diramato le date dei cinque primi incontri di campionato a cui prenderà parte l’Inter nelle vesti di diretta inseguitrice della cugina Milan.

L’obiettivo ultimo sarà infatti quello di scalzare la rivale dal gradino più alto del podio, al fine di raggiungere il tanto desiderato ventesimo scudetto e anche qualcosina di più in Champions League.

Inter, le date e gli orari ufficiali dei primi cinque match

L’esordio dei nerazzurri in campionato avverrà il prossimo 13 agosto alle ore 20:45 sull’ostico terreno di gioco dello ‘Stadio Via del Mare’ di Lecce. A seguire, il 20 agosto alle ore 20:45 prenderà il via la sfida tra le mura amiche contro lo Spezia. Quindi ci si sposterà all’Olimpico per sfidare la Lazio, il 26 agosto sempre alle ore 20:45. Il quarto impegno prevede Inter-Cremonese, il 30 agosto alle ore 20:45. Infine il primo derby della stagione contro il Milan avrà luogo a ‘San Siro’ il 3 settembre, questa volta alle ore 18:00.