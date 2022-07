Onana in nerazzurro: “I sogni diventano realtà”

Le primissime dichiarazioni di ringraziamento del nuovo portiere dell’Inter, André Onana, rivolte all’ambiente nerazzurro

L’ultimo periodo travagliato vissuto all’Ajax ormai è un lontano ricordo. André Onana è stato riconoscente a sufficienza per l’accoglienza e la crescita che il club olandese gli ha calorosamente offerto sin da quando era un ragazzino, oggi per lui è un giorno nuovo.

È il giorno in cui “I sogni diventano realtà”, sottolinea il nuovo portiere dell’Inter in quella che è la sua primissima dichiarazione pubblica in nerazzurro. “Sono entusiasta di entrare a far parte del mio nuovo club”, continua: “Voglio ringraziare il presidente, l’intero consiglio di amministrazione, l’allenatore e la mia squadra per aver reso il mio sogno realtà. Forza Inter!”.

Forti emozioni per Onana alla prima apparizione da nerazzurro

Dunque gran parte del suo entusiasmo passa soprattutto per il duro lavoro svolto dalla società nerazzurra, che lo ha fortemente voluto sin dalle primissime battute in cui si vociferava di un suo possibile addio al calcio olandese. Di fatto, il pre-accordo era stato raggiunto diversi mesi fa ma per rispettare l’iter burocratico l’Inter ha dovuto attendere questa sessione di mercato – in corrispondenza con la scadenza del suo vecchio contratto – per formalizzare il suo arrivo.

Onana dovrebbe diventare a tutti gli effetti il primo portiere dell’Inter, scalzando dal piedistallo il capitano Samir Handanovic il cui futuro appare ancora nebuloso. In caso di firma, è probabile che i due si alterneranno spesso quantomeno nelle fasi iniziali del campionato per permettere al nuovo arrivo di assestarsi nel nuovo ambiente.