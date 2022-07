Sensi in prestito al Monza: adesso è UFFICIALE

Inter, Sensi ha accettato la corte del Monza la prossima stagione giocherà nella squadra lombarda

Ne avevamo parlato qualche giorno fa della proposta del Monza e del suo amministratore delegato Adriano Galliani, di avere Stefano Sensi in prestito dall’Inter quando era stato in sede in viale della Liberazione a Miano. La società nerazzurra si era detta subito disposta ad accettare, ma bisognava attendere la decisone del centrocampista. Oggi è arrivata la fumata bianca ed è ufficiale, l’ex Sassuolo giocherà la prossima stagione nell’ambiziosa squadra lombarda. Lo stesso calciatore, ha esternato la sua felicità per questa decisione sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Una nuova sfida, emozionante e piena di fascino. Ringrazio il presidente Berlusconi, il dottor Galliani e tutta la dirigenza per l’opportunità. Forza Monza“.

Per il centrocampista, che compirà 27 anni il prossimo 5 agosto, la prossima stagione potrebbe essere quella del rilancio dopo le ultime annate passate più in infermeria che in campo. Il valore del giocatore è indiscutibile, il problema è la sua tenuta fisica.