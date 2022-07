Calhanoglu vuole presentarsi al ritiro settimana prossima: le ultime

Inter, il centrocampista Hakan Calhanoglu nonostante sia ancora in vacanza si mantiene in forma

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Il calciatore, come anche gli altri nazionali della squadra di Simone Inzaghi, avrà la possibilità di presentarsi solo settimana prossima al raduno con i compagni di squadra vecchi e nuovi.

In ogni caso il giocatore vuole arrivare già con una discreta forma fisica, anche perché l’arrivo di Mkhitaryan e probabilmente di Paulo Dybala, potrebbero lasciargli meno spazio rispetto allo scorso campionato e qualora non fosse al 100% le sue chance di partire titolare potrebbero scendere ulteriormente.

Il turco quindi, nonostante sia in vacanza, si tiene in forma allenandosi in palestra, tra tapis roulant e pesi. Per confermare il suo impegno, il centrocampista ha postato le foto dei suoi sforzi sul suo profilo Instagram. Il giocatore vuole presentarsi in ritiro la settimana prossima già in ottime condizioni, anche perché le amichevoli potrebbero già dare indicazioni importanti al tecnico Simone Inzaghi.