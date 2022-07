I conti non tornano: 120 milioni di euro

Alcune cose non vanno per il verso giusto. Ecco il bilancio fatto registrare dall’Inter negli ultimi tempi

Reduce dall’aver piazzato qualche importante cessione durante questi ultimi anni, i conti dell’Inter non tornano ugualmente ed ora, Zhang e soci, hanno l’obbligo di dover dare una svolta.

Bisogna tornare a poco meno di un anno fa quando infatti, Marotta e soci, misero in atto la doppia cessione riguardante dapprima Hakimi e poi Lukaku (ceduti rispettivamente e complessivamente ad un totale di 175 milioni più 12 di bonus). Nonostante quindi: il taglio posto sugli ingaggi, l’aumento delle sponsorizzazioni ed il ritorno del pubblico allo stadio, l’Inter, non è comunque riuscita a chiudere in attivo nè lo scorso anno e – praticamente – neppure quest’anno. Da qui, i numeri del passivo fatto registrare dai nerazzurri.

Inter, il bilancio fatto registrare dai nerazzurri durante questi ultimi anni: passivo da 120 milioni di euro

Difatti, non è più un mistero il fatto che, l’Inter, aveva chiuso l’annata 2020-21 a meno di 245,6 milioni di euro e – stando anche a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ – gli stessi nerazzurri, faranno registrare – quasi certamente – un passivo superiore ai 120 milioni. Tutto dipenderà dalle cessioni che Marotta e soci decideranno di mettere in atto durante la prossima stagione (a partire da quella di Milan Skriniar) ma nonostante ciò, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’, è stata ance in grado di farsi riconoscere per via delle numerose sponsorizzazioni. Non possiamo far altro che riferirci quindi a: Socios.com, DigitalBits e Lenovo (i quali hanno portato nelle tasche del club altri 25 milioni). In tutto ciò poi – oltre agli accordi con Nike e KONAMI – è arrivato un +15 sui ricavi UEFA; grazie alla conquista degli ottavi di Champions.