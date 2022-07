Abbonamenti già sold out in casa nerazzurra

E’ veramente pazzesco l’amore che i tifosi nerazzurri hanno per la loro squadra in questi ultimi anni. Il sito ufficiale dell‘Inter ha informato che la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 è ufficialmente chiusa. Le tessere messe a disposizione sono state tutte vendute comprese quelle del terzo anello verde che sono state letteralmente prese d‘assalto e piazzate in pochi giorni. Il sito Inter.it infatti ha comunicato: “FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2022/23, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società. L’ennesimo successo per i tifosi nerazzurri, che hanno fatto terminare in pochi giorni tutti i posti disponibili. Ci attende quindi un’altra stagione emozionante e ricca di nuove sfide da vivere insieme a San Siro“. I tifosi hanno fatto il loro, adesso tocca alla squadra e al tecnico Simone Inzaghi portarla al trionfo e regalare la seconda stella ai suoi affezionatissimi supporter, che l’anno scorso è stata solo sfiorata.