Inter nel futuro: entourage Bremer incontra il Torino a Milano

E’ in corso l’incontro tra entrambe le parti. L’agente di Bremer si trova ora a colloquio con l’intera dirigenza del Torino

Sono ore caldissime quelle che sta vivendo attualmente la dirigenza dell’Inter. Difatti, nonostante i vice campioni d’Italia abbiano da poco chiuso per ben cinque nuovi acquisti, gli stessi nerazzurri continuano a tenere gli occhi ben saldi su numerosi altri obiettivi di mercato.

Da qui, in questi ultimi minuti, è in corso infatti l’incontro tra l’entourage di Gleison Bremer (rappresentato in prima persona da Paolo Busardò) ed il Torino. Entrambe le parti, si sono ritrovate in un hotel situato nel pieno centro di Milano e ad ora, il difensore brasiliano, si trova al centro di un discorso riguardante l’Inter ed il club granata. La dirigenza nerazzurra – reduce dall’aver rimediato anzitempo il ‘si’ da parte del giocatore – si affida ora al trio: Moretti, Vagnati (e per l’appunto Busardò). Si tratta in merito alle possibili cifre dell’affare.

Calciomercato Inter, si tenta l’accelerata per Bremer: i possibili sviluppi

Dopo aver fatto ulteriore chiarezza su quella che è la situazione riguardante – al momento – Gleison Bremer, non è da escludere inoltre che, per far sì che si arrivi a trovare l’intesa definitiva – tra i due club – per il giocatore, possano esserci altri contatti assieme all’Inter nei prossimi giorni. Difatti, ora c’è soltanto da dover trovare l’accordo in merito a quelle che sono le possibili cifre dell’operazione. I nerazzurri restano in attesa.