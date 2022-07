Inter-Monaco: tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti per l’amichevole del 16 luglio

Inter, tutto quello che c’è da sapere per poter assistere allo stadio Paolo Mazza di Ferrara all’amichevole con il Monaco

Come i tifosi nerazzurri ben sapranno, saranno cinque le amichevoli della squadra di Simone Inzaghi prima della gara di campionato con il Lecce allo stadio Via del mare alle ore 20.45 del 13 agosto. La prima sfida sarà con il Lugano il 12 luglio, quindi il 16 i ragazzi dell’ex tecnico laziale affronteranno il Monaco. Le successive partite saranno il 23 luglio con il Lens, il 30 con il Lione e infine il 6 agosto con il Villareal.

In merito alla gara con il Monaco che si disputerà allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, la Spal ha informato su dove sarà possibile comprare i biglietti per poter assistere all’evento. Le richieste andranno fatte sul portale Vivaticket.com. a partire dalle ore 12.00 di sabato 9 luglio e non oltre le ore 12.00 di martedì 12 luglio.

L’inizio del campionato così ravvicinato come mai nella storia della nostra serie A,, al massimo si iniziava la terza settimana di agosto, costringerà molti tifosi a rientrare prima del previsto dalle vacanze o a ritardare la partenza in vista del Ferragosto. Discorso diverso per i tifosi nerazzurri che invece, soprattutto se dovessero essere in vacanza in Puglia potranno vedere sin dalla prima giornata la loro squadra del cuore, oppure unire calcio e vacanza e prenotare una bella settimana nel Salento.