Ha rotto col Napoli e cerca squadra: ‘chiamata’ all’Inter

Un altro ‘caso’ spinoso tiene banco nel Napoli di Spalletti. L’addio del calciatore, da tempo stimato dalla dirigenza dell’Inter, è pressoché certo

Dopo Insigne e Mertens, il Napoli rischia di perdere a zero un altro dei suoi big. Non parliamo di Koulibaly, che ora De Laurentiis è intenzionato a blindare ma per il quale è in forte pressing la Juventus per la successione di de Ligt, bensì di Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo non è infatti per nulla intenzionato a prolungare il contratto in scadenza fra un anno. Motivo? Vuole molto più del milione e mezzo che percepisce attualmente e, soprattutto, un club con maggiori ambizioni di quelle del club partenopeo. De Laurentiis e soci starebbero valutando di metterlo fuori rosa o quasi, come avvenne con Milik, qualora non riuscissero a venderlo in questa sessione di calciomercato. La richiesta sarebbe di circa 25-30 milioni di euro, finora non sono giunte offerte di questo calibro.

Calciomercato Inter, Fabian Ruiz possibile ‘idea’ per giugno 2023

Fabian Ruiz ambisce a tornare in Spagna, per la precisione ad approdare a zero in una delle tre big della Liga: Barcellona, Real Madrid e Atletico. Ad oggi, però, nessuna di loro lo ha messo nella lista della spesa. Il 26enne piace molto anche in Italia, alla Juventus e proprio all’Inter, per questo motivo non è escluso che il suo entourage possa offrirlo sia ai bianconeri che ai nerazzurri. Difficilmente Marotta e soci ragionerebbero su un suo acquisto, 25-30 milioni per la situazione attuale sono tanti, mentre più di un pensiero potrebbero farlo in vista di giugno 2023, ovvero per l’ingaggio del calciatore a costo zero sempre ammesso che Ruiz resti un altro anno – da separato in casa – in azzurro.