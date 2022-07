Altafini: “Lotta scudetto? Gli attacchi di Inter e Juventus sono fortissimi”

Inter, l’ex attaccante José Altafini ha dato la sua opinione sulla probabile sfida scudetto sulle due eterne rivali Inter e Juventus

L’ex giocatore brasiliano poi diventato italiano José Altafini, che tra due settimane compirà 84 anni, è stato intervistato dall’agenzia Agi per avere un’opinione sul probabile duello, ennesimo, tra le due eterne rivali Inter e Juventus per la conquista del prossimo scudetto. Queste le parole dell’ex giocatore: “Dipende dalla voglia e fame di vincere. Saranno due attacchi fortissimi, quello dell’Inter è potentissimo, ma anche quello della Juve. Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku si equivalgono come potenza così come Angel Di Maria e Paulo Dybala. La fame di vincere Vlahovic ce l’ha di sicuro, Di Maria e Paul Pogba non lo so. Nell‘Inter Lautaro Martinez continua a voler vincere, anche Lukaku che ha fatto un’annata bruttissima, ma è fortissimo. Dybala dovrà scegliere se dimostrare di essere un grande o sedersi”.

L’ex attaccante, che negli anni 80 e 90 allietava le telecronache degli incontri delle coppe europee con commenti memorabili, sia su eventuali bellissimi gol, sia su errori madornali dei giocatori, probabilmente dà per scontato l’approdo in nerazzurro di Paulo Dybala.

In questo momento, questa telenovela non è ancora terminata e il calciatore argentino non ha ancora trovato la sua nuova squadra.