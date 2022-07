Inter-Milanese 10-0, buona la prima

A segno Correa, Lukaku e Lautaro oltre ad Asllani nella prima uscita amichevole precampionato contro la formazione locale di Promozione della Milanese

Con l’agevole punteggio di 10-0 l’Inter supera la formazione della Milanese, squadra locale militante in Promozione, sul terreno di gioco del Training Centre di Appiano Gentile. L’incontro, programmato in via amichevole al quarto giorno di ritiro, è servito a mister Inzaghi per prendere i primi appunti in questa fase precampionato per valutare i nuovi innesti, le conferme e qualche sorpresa.

Con tranquillità i nerazzurri hanno chiuso sul 6-0 il primo tempo, con le reti di Joaquin Correa, Romelu Lukaku e doppietta di Lautaro Martinez. Hanno quindi seguito i gol Kristjan Asllani e Alessandro Fontanarosa. Nel corso del secondo tempo hanno apposto la loro firma anche Mattia Sangalli, Andrea Pinamonti, Valentino Lazaro e Dennis Curatolo. Nel complesso si è trattato di una buona prova nella quale hanno figurato soprattutto quegli elementi sui quali il tecnico è ancora in dubbio sulla permanenza in questa stagione. Da sottolineare i giovani, tra cui Sangalli che appena un paio di mesi fa ha dovuto salutare per motivi di forza maggiore l’organico della Primavera con cui è cresciuto, e i due prossimi partenti Pinamonti (conteso tra Monza e Atalanta) e Lazaro (di rientro dal prestito al Benfica, destinato altrove).

Fase precampionato, l’Inter attende l’incontro ufficiale con il Lugano

Il gruppo di Simone Inzaghi continuerà la fase di preparazione atletica mista alla prova dei primi schemi di gioco all’interno delle mura del centro sportivo nerazzurro, prima di fiondarsi sulle prime uscite amichevoli ufficiali organizzate in cooperazione con altri club internazionali. Il primo incontro sarà contro il Lugano, in Svizzera, per la Lugano Super Cup. Seguiranno quelli contro Monaco, Lens, Lione e Villarreal.