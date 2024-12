Nuovo obiettivo di mercato per l’Inter: è l’uomo del momento in Serie A

Nuova frontiera di mercato per il club nerazzurro, affascinata da un giocatore che sarà tra i prossimi avversari nel big-match di Serie A

Il nome di battesimo, che il nuovo talento della Lazio condivide con uno dei maggiori protagonisti nella pur altalenante stagione del Milan, rischia di diventare un incubo. Già perché il centrocampista rossonero, sempre più decisivo per le sorti del club di Via Aldo Rossi, è già uno spauracchio in vista del prossimo derby. Ma l’attaccante biancoceleste, che affronterà a breve l’undici meneghino nel big-match della 16esima giornata, ha i colpi per rovinare il lunedì di metà dicembre dei Campioni d’Italia.

Arrivato nella Capitale senza troppi clamori ma a costi non esattamente economici (12 milioni di euro quanto corrisposto da Lotito al Verona, che a sua volta lo aveva pagato solo 3 milioni) Tijjani Noslin è letteralmente esploso nelle ultime settimane.

La fantastica tripletta rifilata al Napoli nella gara secca valevole per gli ottavi di finale ha mandato al tappeto i partenopei, punti poi ancora dal giocatore olandese nel successivo match di campionato al ‘Maradona‘. Suo infatti l’assist per il bel gol di Isaksen, che ha consentito ai biancocelesti di espugnare il fortino azzurro.

Insomma, l’ex Fortuna Sittard, che sembrava aver perso il treno col grande calcio prima di approdare in Veneto, sta raccogliendo consensi unanimi tra i tifosi della Lazio e non solo. Il talento non manca, la fantasia neppure: se Noslin mette la ‘testa a posto’ – come si dice in gergo – parliamo di un possibile top player. La Lazio lo sa, e anche l’Inter ne ha preso coscienza.

Le parole di Mister Simone Inzaghi alla vigilia di #LazioInter 🗣️#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 15, 2024

Inter sul talento olandese: Marotta prova il colpo

Stando ad alcuni rumors, il club nerazzurro sarebbe rimasto stregato dal calciatore oranje. Anche Milan e Juventus, accortisi dell’interesse dell’Inter, hanno iniziato a sondare il terreno col patron Claudio Lotito. Il quale però, al momento, non ne vuole sapere nemmeno di sedersi al tavolo.

Oltre al contributo che il classe ’99 può ancora dare alla causa dei capitolini, il presidente della Lazio confida nel fatto che Noslin possa migliorare ancora. Aumentando il suo valore di mercato e diventando un pezzo pregiato che verrebbe pagato a peso d’oro.

Intanto, la prima preoccupazione del club meneghino sarà quella di arginare le sortite offensive di un giocatore che Marco Baroni ha tenuto appositamente a riposo nella vittoriosa trasferta ad Amsterdam in Europa League proprio per preservarlo in ottica Inter…