Zhang e Antonello confermano: “Con il nuovo ecosistema digitale siamo ancora più innovativi”

Il presidente dell’Inter ed il CEO non hanno dubbi, il percorso intrapreso lo scorso anno continua a portare innovazioni al brand

Senza dimenticare i successi di una storia secolare, l’Inter cavalca la cresta dell’onda di un periodo storico pervaso dal progresso tecnologico. L’esperienza nerazzurra per ciascun tifoso diventa così un salto nel futuro.

Sulla scia di quanto avvenuto lo scorso anno con il rinnovamento del logo societario, reso più minimalista e riconoscibile rispetto alle versioni precedenti, il presidente Zhang ha voluto lanciare ufficialmente il nuovo ecosistema digitale che avrà come scopo ultimo l’avvicinamento dei giovani all’ambiente nerazzurro. “In quest’epoca internet è ovunque, i media sono ovunque. Ogni azienda deve usufruirne per interagire con le nuove generazioni: è questa la chiave che permetterà alla nostra azienda di essere conosciuta e apprezzata in tutto il mondo”, spiega Zhang in un’ampia intervista pubblicata sul nuovo sito.

“Il fatto di essere diventato il presidente più giovane del calcio italiano è interessante come aspetto, perché sento di poter apportare migliorie all’immagine del brand restando vicino alle esigenze dei giovani. Abbiamo lanciato Inter Media House con lo scopo di produrre contenuti digitali che permettano ai tifosi di interagire sulle piattaforme social. Ogni anno cogliamo l’occasione per imparare cose nuove e cambiare una parte del nostro essere Inter per assicurarci di diventare sempre più innovativi”, conclude.

Antonello: “Ulteriore passo avanti nel nostro progetto di crescita”

Anche il CEO Corporate, Alessandro Antonello, ha voluto dire la sua in merito: “Il lancio del nuovo ecosistema digitale rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto di crescita del club, confermandosi ai massimi livelli in termini di innovazione. La società vi ha investito risorse per un anno intero”. Spazio anche ad una nuova interfaccia grafica sul proprio sito web, rinnovato in più sezioni con un maggior numero di risorse a disposizione dell’utente visitatore.