ESCLUSIVO | La squadra di Pique bussa alla porta dell’Inter

Neopromossa in Liga 2, l’Fc Andorra di proprietà della holding che fa capo a Gerard Pique è interessato a un calciatore dell’Inter

Non solo difensore di livello mondiale, Gerard Pique è un importante uomo d’affari. D’affari anche calcistici, visto che nel 2018 attraverso la sua holding ha comprato l’Fc Andorra con l’obiettivo di farne il Monaco di Spagna. Dopo quattro anni, ecco arrivare il primo grande risultato: la promozione in Segunda Division, l’equivalente della nostra B.

Il centale del Barcellona ora punta alla Liga e per questo ha in mente di allestire una squadra subito competitiva per la salita in massima serie. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, nel mirino del Ds Nogues è finito anche un giovane promettente di proprietà dell’Inter: Samuele Mulattieri, in ritiro ad Appiano con la squadra di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Mulattieri piace all’Andorra di Pique

Il ventunenne nativo di La Spezia è reduce da una discreta esperienza in cadetteria col Crotone, 7 i gol messi a segno, alla fine retrocesso in Serie C. Per quel che sappiamo, il classe 2000 ambisce al salto in Serie A ma col passare delle settimane potrebbe prendere in considerazione le diverse richieste che ha in B, sia italiane che straniere. Compresa, appunto, quella dell’Fc Andorra. Mulattieri è ha già giocato fuori dal nostro Paese, precisamente in Olanda, al Volendam nella stagione 2020/2021. Nella cadetteria olandese ha avuto un rendimento di alto profilo, totalizzando 19 gol.