UFFICIALE: lesione al crociato e salta la cessione

By

La nota del club nerazzurro che testimonia la gravità dell’infortunio del calciatore brasiliano, dovrà operarsi al ginocchio nei prossimi giorni

Allarme in casa Inter. Alla luce degli esami strumentali svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, l’equipe medica ha evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore per l’esterno nerazzurro Henrique Dalbert.

Il calciatore si è infortunato al ginocchio nel corso della preparazione atletica pre-ritiro svolta in autonomia in Brasile. Per questo motivo verrà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni, saltando certamente il ritiro alle dipendenze di Inzaghi e diversi mesi della imminente stagione sportiva 2022/2023. I tempi di recupero sono difatti molto lunghi.

Questo il comunicato ufficiale del club, reperibile sul sito web: “L’esterno nerazzurro Henrique Dalbert, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti di questi giorni, effettuati presso l’Istituto Clinico ‘Humanitas’ di Rozzano, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.”

Calciomercato, Dalbert resterà all’Inter per il recupero

Come logica conseguenza del pesante infortunio, saltano i piani dell’Inter per la cessione di Dalbert. Dopo aver fatto rientro dal prestito, infatti, il calciatore era destinato a lasciare l’Inter proprio in questa sessione di mercato.