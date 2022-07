Lukaku ha fatto una scelta di cuore: cifre shock sul tavolo

È stata una vera e propria scelta di cuore quella di Romelu Lukaku che ha sposato la causa dell’Inter volendo tornare con forza dopo l’esperienza dimenticabile al Chelsea. Il belga però avrebbe fatto comodo anche ad altre squadre

Il ritorno di Romelu Lukaku ha rappresentato fin qui la grande sorpresa nonché ciliegina sulla torta del calciomercato dell’Inter, ad appena un anno di distanza dalla partenza in direzione Chelsea. Il gigante belga ha dato una forte iniezione di entusiasmo all’ambiente interista, pronto a ricomporre la coppia gol con l’amico Lautaro Martinez, con ancora più voglia di prima come certificato anche dalle recenti parole in piazza Gae Aulenti a Milano in un evento aperto ai tifosi: “Ho sbagliato ad andare via, ma sono tornato perché avevo lasciato qui il cuore e per cercare di vincere lo scudetto”.

Lukaku ha fatto quindi partire anche il coro ‘Chi non salta è rossonero‘, certificando ulteriormente anche da leader del popolo, un legame fortissimo con il mondo Inter.

Calciomercato Inter, Lukaku ha voluto fortemente i nerazzurri e vorrebbe restare a lungo

Un legame concretamente importante quello che lega Lukaku all’Inter, dimostrato dalla grande voglia con cui ha spinto in prima persona col Chelsea per tornare. Il gigante belga infatti ha voluto davvero solo e soltanto i nerazzurri. A Milano vuole restarci per i prossimi anni, dove si sente amato, apprezzato e soprattutto leader.

Nelle settimane di trattative tra Inter e Chelsea non sono mancate le proposte. Su tutte il Bayern Monaco per post Lewandowski, e Newcastle. Gli inglesi avrebbero potuto offrirgli un contrattone da una quindicina di milioni di euro a stagione per un totale di una sessantina di milioni in quattro anni.