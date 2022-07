Telenovela finita: Dybala è un nuovo giocatore della Roma

Paulo Dybala ha detto sì alla Roma di Mourinho. L’argentino aveva scelto l’Inter ma i nerazzurri, dopo il ritorno di Lukaku, non sono riusciti a fargli spazio in attacco

La telenovela Dybala è finita. Secondo ‘Sky Sport’ l’argentino ha detto sì alla Roma di Mourinho, salita alla ribalta negli ultimi giorni. L’ex numero dieci della Juventus, stufo di aspettare l’Inter, firmerà un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione bonus compresi.

Il via libera di Dybala è arrivato questa notte. Decisivo il pressing di Mourinho, da sempre desideroso di averlo a sua disposizione. Il club dei Friedkin è quello che si è mosso con maggiore decisione, molto più del Napoli, raggiungendo alla fine l’obiettivo: il classe ’93 di Laguna Larga vestirà la maglia giallorossa.

Dopo il ritorno di Lukaku, infatti, le porte di Appiano per Dybala si erano chiuse. La pista interista poteva riaprirsi solo con l’uscita di Sanchez, il problema è che il cileno fin qui ha respinto tutte le offerte e così la risoluzione del contratto è rimasta in salita. Marotta non ha quindi potuto chiudere per Dybala, con l’Ad che gli ha ovviamente lasciato campo libero in caso di qualche altra offerta. Quella del Roma è al ribasso, per giunta i capitolini non faranno nemmeno la Champions, ma Dybala a metà luglio aveva voglia di accasarsi, di cominciare una nuova avventura. E alla Roma sarà elemento cardine del progetto tecnico, un aspetto non di poco conto, oltre che allenato da uno dei migliori tecnici al mondo.