Bertolino: “Siamo una squadra perfettamente milanese, fatta col leasing”

Inter, il comico Enrico Bertolino, noto tifoso nerazzurro, ha voluto fare una simpatica battuta sulla situazione della sua squadra

Tra pochi giorni debutterà a Milano, in una location da sogno come il Castello Sforzesco con il suo spettacolo ‘Instant Theatre’, ma in questo momento tra un ripasso e l’altro, in vista di questa nuova avventura, il comico Enrico Bertolino pensa anche alla sua Inter. L’attore è stato intervistato da Repubblica, proprio per parlare della situazione della sua squadra del cuore che sul mercato, dopo un buon inizio, sta perdendo colpi.

Questa la sua risposta, come sempre molto simpatica, nonostante la situazione: “Siamo una squadra perfettamente milanese, fatta col leasing. Vedi il ritorno di Lukaku, misterioso quasi quanto la partenza. Il resto lo capiremo a suo tempo, se lo capiremo”.

Parafrasando una vecchia battuta: “Le società di calcio seguono delle logiche che i tifosi non possono capire”. In ogni caso il tifo nerazzurro non merita questo trattamento dopo che già ai primi di luglio aveva acquistato 40000 tessere per la prossima stagione, non solo per una questione di passione per i colori del cielo e della notte, ma anche per i possibili colpi poi sfumati.