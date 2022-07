Interlive | Akanji se parte Skriniar: la richiesta del Dortmund

L’Inter mette nel mirino Akanji. Ecco la richiesta fatta trapelare da parte del Borussia Dortmund

Dopo che l’affare Bremer è ormai andato ‘in fumo’, l’Inter ha decisamente l’obbligo di dover correre ai ripari e per far sì che tutto ciò accada, è necessario dover dare una svolta, sia sul piano delle entrate che delle uscite.

Proprio per questo, gli attuali vice campioni d’Italia, lavorano ormai giorno dopo giorno al rinnovo di Milan Skriniar. Da qui infatti, i nerazzurri hanno alzato la propria offerta per quello che ne concerne del prolungamento di contratto dello slovacco. Così facendo insomma, la sua partenza è – ora come ora – molto meno probabile. Nel caso in cui però, l’ex Sampdoria dovesse seriamente dire addio (in quanto su di lui c’è comunque l’ombra del Psg) l’Inter sarebbe a quel punto obbligata a dover acquistare due nuovi difensori. In tal caso, ecco che spunta nuovamente fuori il nome di Manuel Akanji.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano ad Akanji: ecco la richiesta da parte del Borussia Dortmund

Oltre ad essere ormai finito ai margini del Borussia Dortmund, Manuel Akanji, non è minimamente disposto – al momento – a voler rinnovare il proprio contratto. D’altra parte, anche la società tedesca, intende cederlo. Da qui poi, secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, nonostante il calciatore ed il club siano ormai arrivati ai ferri corti – ed il difensore vada tra l’altro in scadenza di contratto nel prossimo 2023 – lo stesso Borussia Dortmund, parte comunque da una richiesta di 30 milioni di euro (probabilmente abbassabile sui 22-25). Fatta tutta questa serie di premesse, gli stessi tedeschi, restano comunque ossi durissimi in sede di trattativa e non è escluso che la Premier diventi lo scenario più probabile per il classe ’95. L’Inter osserva e resta in attesa di tutto ciò. Da qui inoltre, occhio anche al nome di Nikola Milenkovic della Fiorentina.