Marotta a tu per tu: “Milenkovic? Vi dico tutto. Su Skriniar ho già parlato”

Le parole di Beppe Marotta al di fuori della sede dell’Inter. L’ad nerazzurro si è espresso a proposito di Skriniar e Milenkovic

Dopo essere stato intercettato al di fuori della sede dell’Inter, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, ha così potuto esprimersi in merito agli affari riguardanti Milan Skriniar e Nikola Milenkovic in primis.

Difatti, dopo aver terminato la propria assemblea di Lega, Beppe Marotta ha potuto così concedersi ad alcune dichiarazioni. Queste le sue prime parole: “Su Skriniar ho già parlato mentre per Milenkovic ne riparleremo”. Dopo aver quindi – in sostanza – rotto il silenzio, l’ad nerazzurro ha dato modo di svelare quelle che saranno le prossime mosse da parte dell’intera dirigenza nerazzurra. Così facendo insomma, gli stessi vice campioni d’Italia si soffermeranno ora sull’acquisto di un nuovo centrale di difesa e nel caso in cui lo slovacco dovesse seriamente andar via, l’intera proprietà virerà anche su un altro profilo di livello.