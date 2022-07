Annuncio in diretta: “Abbiamo un accordo con l’Inter”

Il direttore tecnico non fa alcun mistero e rassicura. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’ormai ex calciatore olandese

Reduce dall’essersi ormai lasciata sfuggire gli affari riguardanti Paulo Dybala e quello di Gleison Bremer in primis, l’Inter di Simone Inzaghi, ha bisogno ora di dare una vera e propria svolta in ottica mercato e per far sì che tutto ciò accada, è necessario continuare a dover agire: sia sul piano delle entrate che delle uscite.

Proprio per questo, dopo aver ormai piazzato le cessioni a titolo temporaneo di: Sebastiano Esposito, Stefano Sensi, Martin Satriano e Andrei Ionut Radu, l’Inter, continua ora a soffermarsi non soltanto sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Da tempo infatti, i nerazzurri lavorano alle cessioni – temporanee o no che siano – di: Andrea Pinamonti, Valentino Lazaro e per ultimo Zinho Vanheusden (ma non solo, in quanto sulla lista dei partenti c’è anche molto altro). Non a caso, gli stessi attuali vice campioni d’Italia, hanno già da tempo ormai avviato i discorsi con l’Az Alkmaar per quello che ne concerne delle prestazioni sportive del classe ’99 e proprio a proposito di questo, emergono ora nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, Vanheusden sempre più vicino all’Az Alkmaar: ecco le parole di Huiberts

Dopo essere intervenuto ai microfoni di ‘RTL 7’, il direttore tecnico olandese Max Huiberts, è stato intervistato proprio per poter fare il punto della situazione, in merito a quella che è la trattativa che i nerazzurri e l’Az Alkmaar stanno ormai portando avanti da tempo. Queste le sue prime dichiarazioni: “Posso essere chiaro su Zinho: dobbiamo ancora discutere delle ultime condizioni personali con l’agente del calciatore. Abbiamo però da tempo un accordo con l’Inter e probabilmente il trasferimento andrà in porto”. Dopo aver fatto tutta questa serie di promesse insomma, l’ormai ex calciatore ha poi così concluso: “Al momento il giocatore è già con noi. Non si sta ancora allenando con il gruppo ma siamo nella fase finale per completare il tutto”.