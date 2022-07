Lukaku porta a cena i compagni: “Omaggio a Lautaro”

Il centravanti belga è stato il protagonista di una interessante serata in compagnia dei suoi colleghi nerazzurri, curioso retroscena in onore di Lautaro

Quest’oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, ha voluto rimarcare un simpatico episodio accaduto nella serata di ieri, di cui Romelu Lukaku è stato certamente protagonista.

Il centravanti belga ha infatti invitato a cena tutti i suoi compagni nerazzurri in un ristorante specializzato in carne argentina, sito poco fuori Milano. Un’occasione per omaggiare il suo grande partner d’attacco, Lautaro Martinez, a poche settimane dall’esordio ufficiale della coppia in campionato.

Il calciatore pare essersi ambientato a meraviglia dal suo ritorno in Italia, nonostante in molti avessero mostrato scetticismo per via del suo comportamento poco leale avuto in passato. Quel che conta di più, in ogni caso, è che questi sorrisi portino a macinare grandi risultati sul campo per strappare lo Scudetto al Milan e competere ai massimi livelli anche in Champions League.