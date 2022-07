Rinforzo in difesa: Milenkovic in cima alla lista di Inzaghi

Inter, proposto anche il difensore del Lens Facundo Medina ma nella lista dei desideri di Simone Inzaghi c’è lui

L‘Inter oltre che provare a tenere Milan Skriniar, sta cercando anche un difensore, in caso di partenza dello slovacco due, per sostituire Andrea Ranocchia che ha terminato, dopo più di 10 anni, la sua avventura nella squadra milanese. Al direttore sportivo Piero Ausilio, sono stati già proposti tanti difensori e l’ultimo in ordine di tempo è stato Facundo Medina, giocatore 23enne del Lens visto ieri sera nella gara amichevole contro la formazione di Simone Inzaghi.

Come ha spiegato Tuttosport, alcuni giorni orsono Marcelo Simonian era stato in via della Liberazione a Milano nella sede del club meneghino, proprio per proporre il suo assistito. I dirigenti nerazzurri considerano il giovane calciatore argentino un profilo interessante, ma è un esterno sinistro e il tecnico ex Lazio gradirebbe un giocatore di fascia destra visto che a sinistra ha già Bastoni e Dimarco.

In questo momento, il calciatore al primo posto nella lista dei desideri di Simone Inzaghi c’è il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, ma il club toscano ha già alzato la sua richiesta per il cartellino del giocatore a 20 milioni di euro, sperando in un nuovo derby d’Italia anche per questo calciatore.