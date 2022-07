Pinamonti-Atalanta, l’Inter pronta ad abbassare il prezzo ma fa una richiesta

Inter, l’Atalanta sembra aver sorpassato tutta la concorrenza per il giovane attaccante Andrea Pinamonti

L’attaccante dell‘Inter Andrea Pinamonti, è sempre in attesa di sapere quale sarà la sua prossima destinazione e dove giocherà la prossima stagione, che tra meno di un mese avrà inizio. In questo momento sembra che sia l’Atalanta ad aver preso il primo posto nella trattativa per il giocatore.

Il Corriera della Sera, ha voluto dare le ultime notizie sulla situazione spiegando che il club meneghino sarebbe disposto ad abbassare la richiesta di 20 milioni di euro, se potrà inserire la clausola di recompra del calciatore con l’importo fissato a 30 milioni di euro.

I dirigenti nerazzurri in questo modo potrebbero evitare, in caso di esplosione definitiva del calciatore, che ricordiamo dopo i soli 10 gol in campionato divisi equamente nelle sue precedenti avventure con Frosinone e Genoa, nello scorso campionato con l’Empoli ha segnato ben 13 gol. IL timore che nella squadra orobica e con Gasperini l’attaccante potrebbe esplodere definitivamente e diventare un altro Zaniolo e rischiare di vederlo finire in qualche squadra concorrente resta alto quindi meglio cautelarsi.